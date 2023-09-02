ВСУ получат 160 антидронных систем Slinger: уничтожают не только БПЛА (фото и видео)

Система оснащена тепловизионным и ночным прицелами

Украина приобрела 160 антидронных систем Slinger в Австралии. Украинский посол Василий Мирошниченко участвовал в демонстрационной стрельбе из этого комплекса.

Об этом сообщает Defence Blog. Мирошниченко лично руководил комплексом Slinger. Основа этой антидронной системы — 30-мм пушки M230LF и 7,62-мм пулемета MAG58. Послу удалось поразить цель на расстояниях 500 и 1000 метров.

Компания-производитель Electro Optic Systems заявила, что она гордится поддержкой украинской армии. Там уточнили, что Slinger устанавливается на пикапе GMC Denali, система для борьбы с дронами оснащена тепловизионным и ночным прицелами. Также ее 30-мм пушка способна поражать транспортные средства и другие воздушные цели по типу вертолетов. M230LF ведет огонь одиночными выстрелами в режиме 100 или 200 выстрелов в минуту.

Комплекс Slinger

"Мы уже подписали два контракта для Украины на 110 систем, которые будут оснащены М113 и еще 50 систем с компанией под названием "Практика", их интегрируют в БТР Bushmaster. Они составляют около 170 миллионов долларов, это значительный экспортный контракт", — рассказал подробности исполнительный вице-президент EOS Мэтт Джонс.

Внутреннее устройство Slinger

Кроме того, в ближайшее время 30-мм пушка получит боеприпасы с дистанционным подрывом. Джонс рассказал, что M230LF также устанавливается в ударные вертолеты Apache.

Ранее "телеграф" рассказывал, что в Украине разработали портативного "убийцу вражеских дронов". Это — C-Vog FPVKiller, он создает помехи, подавляющие канал управления дронов, практически неуязвимых для других средств РЭБ, и таким образом выводит его из строя.