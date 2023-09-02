"На другое соглашение мы не пойдем": генерал назвал главное условие мира в Украине

Освобождение Крыма станет существенным ударом по всей системе организации войны со стороны россии

ВСУ продолжают свое контрнаступление, вытесняя врага с наших земель. Сейчас Украина имеет значительно более сильные позиции, чем в начале полномасштабного вторжения россии и потому борется за возвращение к границам 1991 года.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Obozrevatel. Он рассказал о своем видении освобождения Крыма, подчеркнув, что не надо путать уничтожение Крымского моста с отвоеванием полуострова.

"Керченский мост важен как средство. Есть и другие мосты, по которым нам нужно бить – Чонгарский, паромная переправа в Керчи и т.д. Поэтому Керченский мост следует рассматривать в контексте разрушения логистического пути противника. Но соглашусь с тем, что Керченский или, как его назвали в России, Крымский мост является сакральным объектом для Путина. Так же, как, они говорят, "русскоязычный" Харьков посмел сопротивляться, хотя должен был сдать несколько десятков километров до границы и отправиться в "русский мир" со всеми вытекающими последствиями. Это известные путинские взгляды на основе фальсифицированной истории", — отметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что если в ближайшее время удастся освободить Крым, это будет существенным ударом по всей системе организации войны со стороны россии. Это может оказаться одним из условий прекращения ведения боевых действий.

"Я различаю понятия о прекращении ведения боевых действий и прекращении войны. К примеру, Япония до сих пор не подписала мирного договора с российской федерацией по итогам Второй мировой войны. То есть формально они до сих пор в состоянии войны. Нас может ожидать та же ситуация, если в России будет реакционный режим, который будет вести себя соответствующим образом и с которым не удастся заключить какой-либо договор о войне", — предполагает Романенко.

Он подчеркнул, что для Украины мир возможен только тогда, когда наши интересы будут учтены. Никаких соглашений вне этого принципа подписано не будет.

"Для нас мир будет только тогда, когда будут учтены наши интересы, на любой другой договор мы не пойдем. Это не весна 2022 года, когда была тяжелая ситуация, когда политическая сторона Украины готова была подписать документы, связанные с тем, чтобы вернуться на исходные позиции 24 февраля. Но, как известно, россияне настаивали на полной капитуляции, на такой подход они не пошли, и это хорошо. Мы окрепли и теперь будем бороться за возвращение к границам 1991 года", — резюмировал Романенко.

Напомним, о том, какой может быть осень-2023 для Украины, "Телеграфу" рассказал бывший глава Министерства иностранных дел нашей страны Владимир Огрызко. По его мнению, тенденции для нашей страны вырисовываются всё более позитивные.