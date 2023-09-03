Война — день 557: ВСУ развивают успех на южном фронте, на что оккупанты "отвечают" ударами по городам

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска не только успешно сдерживают атаки оккупантов, но также продвигаются на отдельных участках фронта. В частности, на юге ВСУ успешно прорвали первую линию обороны россиян и готовятся к дальнейшему продвижению. Вместе с тем россияне не прекращают атак против мирных украинцев и цивильных объектов, как это было накануне во время удара РСЗО по Краматорску.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украинские военные закончили овладевать управлением американскими "Абрамсами" в Германии. Первые танки США будут переданы Украине уже в середине сентября.

Силы обороны юга Украины сообщили о ликвидации иранского беспилотника "MOHAJER-6", который находился в небе над Одесской областью в субботу вечером.

С данными за 31 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 554: ВСУ прорываются на юге, на территории россии все чаще звучит "бавовна"

О том, что происходило 1 сентября , читайте в материале: Война — день 555: Украина встречает новую осень заметными успехами на фронте

Информацию за 2 сентября смотрите по ссылке: Война — день 556: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты давят на востоке