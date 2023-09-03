"Побороть страх на 100% невозможно": доброволец ВСУ о боевом опыте, эмоциях на войне и повестках

Максим Притуляк поделился с "Телеграфом" своими впечатлениями от службы в армии и спрогнозировал конец войны

В Украине продлена всеобщая мобилизация, поэтому многие граждане и продолжают получать повестки из военкоматов. Вместе с тем звучат тревожные сигналы из россии, где кремль намерен снова объявить мобилизацию, готовясь к затяжному военному противостоянию с Вооруженными силами Украины.

Сколько еще будет длиться война против рф? Что делать украинской молодежи, которой приходят повестки? Можно ли побороть страх перед мобилизацией и боевыми действиями?

Об этом "Телеграф" расспросил добровольца ВСУ Максима Притуляка, удостоенного награды президента.

О новобранцах в армии

— Сейчас не прекращается актуальная тема мобилизации. Расскажите о своем опыте: вы никогда не были в армии, но оказались там. Как это все происходит, какие эмоции у вас были?

— До широкомасштабного вторжения рф в армии я не служил. Мой выбор попасть в ВСУ был самостоятельный и осознанный — я пошел туда добровольцем. Что же касается каких-либо эмоций, то были только злость на оккупантов и желание дальше не пустить врага в Украину. А каких-либо размышлений по поводу того, что такое армия, что она из себя представляет, какие культурные особенности она трансформирует внутри меня, то такого не было.

Я попал в среду единомышленников, которые вместе со мной вызвались защищать страну. Что такое непосредственно армия — я долгое время не собирал и не структурировал этот образ. Спустя какое-то время пребывания в ВСУ у меня возникло понимание, что армия — это определенная система, которая функционирует со своими законами, логикой и очень многое упирается в человеческий фактор.

Поэтому очень важно, чтобы человек, который впервые приходит служить в армию, понимал, что здесь — такие же люди, как и везде. Здесь он может обрести вокруг себя достаточно много интересных и правильных друзей, а также получить значительный объем опыта. Потому что жизнь в армии, да, сопряжена с огромным риском (особенно в условиях боевых действий), но это тот опыт, который ты не получишь нигде и никогда больше в своей жизни.

Сказать, что это какой-то уникальный опыт, который хочется получить, наверное, не приходится. Но если ты его уже получаешь, то нужно просто понимать, что для тебя армия будет прежде всего определенной системой, это будут определенные люди, трудности и возможности, в которых ты должен будешь себя проявить, защищая свою жизнь и жизни своих знакомых-товарищей, находящихся вокруг тебя.

— Сложно ли проходит обучение, что вы ощущали тогда? Как новобранцы вливаются в коллектив?

— Обучения у нас не было. Мы все были добровольцами, которые с первых минут окунулись в реальные боевые действия. Кто-то имел боевой опыт, у кого-то его не было. Однако жизнь и тот опыт, которые имели ребята, приобрели совершенно другую форму. Ни один боевой опыт в зоне Антитеррористической операции не сравнился с той интенсивностью боевых действий, которые сейчас происходят на фронтах в Украине.

Максим Притуляк: "Не стоит избегать призыва, а нужно просто готовиться"

Потому могу сказать твердо и ответственно, что мы как коллектив (командиры, солдаты, службы тыла) до сих пор учимся, учились и будем учиться, как нам взаимодействовать и организовывать свою работу, и как нам строить эти отношения.

Что касается новых ребят, которые приходили к нам в более-менее сложившейся коллектив, то все зависело от коммуникаций человека, от его желания и способности учиться, понимать, воспринимать, слушать других людей. Это можно сравнить с поиском работы: ты приходишь в новый коллектив, который перед тобой такой, какой есть, сложившийся и устоявшийся. Поэтому сам человек определяет, как он будет двигаться вперед. Всегда найдутся люди, готовые помогать, учить и направлять. Есть люди, которые не готовы помогать. Но это — как в любом коллективе.

О первом бое

— Помните ли свой первый бой, и что чувствовали тогда?

— Конечно, основной момент — эмоция с выбросом адреналина. Ведь это действительно что-то необычное и невероятное. Это стресс, но все упирается в логику и в самого человека: кто-то паникует, кто-то ведет себя совершенно сдержанно.

Могу сказать, из всех ребят, с которыми приняли первый бой, никто не струсил, никто не потерялся, каждый очень ответственно подошел к своим функциональным обязанностям и к тому, что он должен делать. Первый бой прошел со своим опытом, знаниями, структурированием. Уже намного позже начинаешь понимать, осознавать то, что происходило вокруг тебя.

В боевой обстановке ты действуешь ради достижения своих целей, чтобы сохранить свою жизнь. Во время боя ты действуешь быстро и оперативно. И ты должен быть намного хитрее и умнее, чем враг. Поэтому важно, чтобы человек не терялся, а чтобы понимал, что только сейчас и здесь в этих условиях жизнь зависит только от него и его побратимов.

Знаете, это как в игре, ты хочешь добиться результата, сохранив свою жизнь. Ты должен приложить усилия на 100%, чтобы все получилось так, как ты желаешь.

"Человек не может полностью побороть свой страх"

Первый бой запоминается, но чем-то поделиться персональным и рассказать подробнее не могу в силу того, что у каждого будет свой уникальный опыт, который, к сожалению, нельзя привести к одной какой-то "гребенке".

О повестках: как реагировать и что делать

— Какие советы могли бы дать молодежи, которая получает повестки и призывается в ВСУ?

— Молодежь должна понимать, что это — ответственность, к ней нужно подходить очень мудро и взвешенно. Не стоит избегать призыва, а нужно просто готовиться. Имею в виду те же физические упражнения, чтобы ты был "подкован". Или упражнения, связанные с маскировкой, с реагированием (тренировка реакции). Мы никогда, к сожалению, не сможем точно понять, когда именно эта война закончится. Поэтому каждому человеку нужно в той или иной мере быть готовым.

Не факт, что призывник (новобранец) попадет в действующие штурмовые батальоны или роты. Человек может стать водителем, документоводом и так далее. Набора армейских профессий в современном мире очень много.

Также я рекомендую ребятам, которые понимают, что у них есть координация и знают, что такое компьютер (и в целом хорошо освоили гейминг), они могут спокойно уже сейчас проходить обучение для работы с дронами. Сейчас это очень классная крутая профессия — оператор БПЛА, — которая наносит огромный урон противнику.

Если ты эффективный, системный и если у тебя есть навыки, которые будут позволять тебе быть лучше, чем остальные, ты сможешь принести огромный вред противнику. И при этом быть максимально (насколько это возможно) защищенным.

"Опыт в армии не получишь нигде и никогда больше в своей жизни"

О страхе, и можно ли его побороть

— Как побороть свой страх во время боевых действий?

— Могу сказать по своему опыту: человек не может полностью побороть свой страх. Он у тебя может перманентно отступать, может увеличиваться, а иногда ты можешь чувствовать его в виду каких-то личных обстоятельств. Но побороть страх на 100% невозможно.

То, к чему я призываю и прошу, это прежде всего — контролировать свой страх и понимать, что только от тебя зависят твои действия, чтобы быть осторожным, аккуратным. Нужно стараться понимать, что осторожность необходима каждый день, каждую секунду. Ты должен каждый момент понимать и считывать ту обстановку, которая происходит вокруг тебя. Должен понимать, что враг может быть на пригорке, за домом, что нужно быть супераккуратным.

Порой в бою очень тяжело различить, где враг, а где друг. Поэтому надо быть очень аккуратным и при это не бездумным. Не реагировать на все, не понимая, что и как происходит. Ведь это могут быть и твои побратимы, которые откуда-то движутся. На войне очень много случайностей.

Думаю, что место страха должен занять разум, который контролирует, воспринимает и понимает все. Это очень важно. Нужно стараться этому научиться и развивать такой навык. Это пригодится и в обычной жизни.

О продолжительности войны

— Сейчас некоторые эксперты говорят, что эта война — надолго, и что едва ли не всем придется служить в армии. Какой ваш прогноз? И к чему все-таки готовиться всем гражданам?

— Мы пока не можем дать какой-то единой общей оценки боевым действиям. Но на основании понимания ситуации у меня сформировалась некая картина: если не будет каких-то особых изменений внутри самой россии, то мы можем войти в еще один год войны.

"Мы можем войти в еще один год войны"

Мне кажется, что 2023 год для всех сторон будет завершен "заморозкой" позиционных боестолкновений. Цель обеих сторон — накопить резервы на следующий год и двинуться вперед.

Считаю, что в этом году мы уже будем потихоньку "зарываться" для глухой обороны, чтобы удержать натиск россиян. Потому что противник постарается взять инициативу в свои руки в следующем году за счет количества людей, как это он делал в 2023-м.

Думаю, основные боевые действия развернутся уже в 2024 году, когда у нас будет полноценная авиация и прикрытие с воздуха, когда ВСУ подготовятся к наступательным действиям. Они будут проходить в том режиме, как мы видели этим летом на ряде направлений. То есть, когда наша армия столкнулась с усиленными минными полями, шквалом артиллерии и ударами авиации противника, чтобы не допустить нашего прохода.

Нам нужно понимать всю сложность, нам надо готовиться. С одной стороны, повторюсь, есть необходимость "зарываться" для обороны, а с другой — готовить штурмовые подразделения, чтобы мы могли успешно двигаться дальше. Да, это может занять еще какое-то время. Но, думаю, следующий год будет абсолютно решающим. Все мы должны надеяться, что все может закончится и быстрее. Чтобы это произошло, мы должны тоже прилагать определеннее усилия. Но, как мне кажется, пока не изменится политический режим в россии, то окончание войны в принципе невозможно в том виде, как мы этого хотим.

— Как себя настроить на позитив, исходя из такого сценария?

— Всем надо понимать, что неизбежен, наверное, еще один сложный год. Остается просто осознавать, что рано расстраиваться, рано опускать руки, рано терять мотивацию.

"Рано опускать руки и терять мотивацию в войне против рф"

У нас "сложный" сосед и мы довольно большой период времени боремся с ним. У нас довольно большие потери и нивелировать их невозможно. Мы все видели, как враг относится к нам. Если он будет двигаться дальше по Украине, это будет уничтожение национально-культурной идентичности украинцев как таковой. И это будет совершенно ужасно.

Нам нужно отстоять себя, надо вернуть то, что мы готовы вернуть. И нам необходимо еще раз аккумулировать свои силы, резервы и ресурсы, чтобы противостоять противнику.