Нынешнее контрнаступление Украины не вытеснит россию

Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные военно-воздушные силы. При условии усиления западной поддержки, ВСУ могут одержать победу в войне над российскими оккупантами к 2025 году.

Такое мнение высказал отставной британский генерал Ричард Бэрронс, командовавший ранее Объединенными силами королевства, пишет Financial Times. По его словам, до наступления этой зимы маловероятно освобождение большого количества территорий.

"Нынешнее контрнаступление Украины не вытеснит россию — хотя никто этого и не ожидал. Маловероятно также сокращение площади оккупации вдвое до наступления зимы, что могло бы быть одной из наиболее оптимистичных целей", — сказал он.

Бэрронс подчеркнул, что до выхода к морю ВСУ нужно пройти еще три линии обороны российских захватчиков, в то же время назвав успехи воинов на юге "скромными". Он считает, что начатое в этом году не удастся закончить из-за ряда проблем.

"У Украины достаточно ПВО, чтобы прикрыть только около трети территории страны. Вопрос нехватки артиллерийских боеприпасов был решен лишь временно — за счет поставки кассетных снарядов США. Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные военно-воздушные силы, и ей очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление всего этого перенесет войну как минимум на следующий год", — считает Бэрронс.

Британский генерал добавил, что сейчас Киев должен беречь резервы.

"Было бы катастрофой позволить тому, что осталось от 10-го корпуса, незадействованного резерва Украины, быть разбитым на куски на российской обороне из-за поспешных сроков", — объяснил он.

Ричард Бэрронс предложил четыре тактики для ВСУ на ближайшее время:

В холода придерживаться принципа "кусай и держи", привязывая российских солдат к фронту и действуя "короткими прыжками", чтобы снизить потери. Украине необходимо сделать упор на контрбатарейную борьбу и уничтожение российского военного потенциала "быстрее, чем он может быть заменен, что сделает его неспособным противостоять более сильному будущему украинскому наступлению". Киеву также нужно применить свою смелость и изобретательность, чтобы нанести удар за пределами своей границы. Российский Черноморский флот должен быть нейтрализован как двигатель разрушительных ударов москвы крылатыми ракетам и как ключевое препятствие на пути экспорта зерна. Ракетные удары могут нанести урон российским кораблям быстрее, чем они будут заменены. Уже к весне 2024 года Черноморский флот не должен играть существенной роли в этой войне. По предположениям Бэрронса, в середине 2024 года запад начнет усиленные поставки боеприпасов и это станет поворотным моментом в наступательных возможностях Киева. Также генерал считает, что победа Украины в войне будет стоить намного дороже, чем все надеялись и займет больше времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский допустил, что война с российскими оккупантами может закончиться уже до конца 2023 года. Есть ряд факторов, которые будут влиять на это.