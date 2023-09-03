Мобилизация продолжается: какие повестки будут раздавать украинцам осенью и что они означают

Не все повестки означают отправку на фронт

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки из военкоматов. Их, к слову, существует несколько видов.

"Телеграф" рассказывает о том, какие повестки украинцам будут приходить осенью. Прежде всего следует отметить, что всего их существует 4 вида, но пока не вручают повестки для призыва на срочную военную службу, ведь призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится во время общей мобилизации.

Исходя из всего вышесказанного, осенью военнообязанные могут получить такие повестки:

для уточнения данных (эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д. Она не означает, что военнообязанный обязательно будет мобилизован и отправится на фронт);

на прохождение ВЛК (Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе);

мобилизационное предписание (эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы).

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как будут раздавать повестки осенью.