Некоторые украинцы осенью смогут получить доппомощь от ООН: сколько и кому платят

Получить помощь смогут не все

С начала полномасштабного вторжения россии многие граждане Украины имеют право на помощь, как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки являются выплаты пенсионерам от ООН.

Этой осенью вышеуказанные пенсионеры, находящиеся в прифронтовой зоне смогут получить дополнительную помощь. Надбавку к пенсии украинцам предоставит ООН, однако получат эту выплату не все.

Кто может претендовать на дополнительные выплаты

ВПЛ, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий;

лица, у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 000 гривен в месяц;

граждане, которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Каков размер помощи

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн. Например, если пенсионер получает, например, пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен.

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе еДопомога (edopomoga.gov.ua).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что потерявшие урожай овощей херсонцы и николаевцы имеют право помощь за каждую сотку земельного участка частного огорода.