У шойгу по такому случаю даже наградят своих пилотов

Российские войска впервые якобы применили свою гиперзвуковую ракету "Кинжал" с нового носителя. До этого их запускали только с самолетов МиГ-31.

Так, по данным роспропаганды, на войне в Украине экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал". Запуск якобы был успешным, а сама операция стала первым случаем запуска такого вооружения не МиГом-31. Отмечается, что у шойгу по такому случаю даже наградят своих пилотов. При этом даты этой операции не сообщаются.

Напомним, что в ночь на 4 сентября на Украину была совершена массированная атака. Однако в Воздушных силах говорили об ударе "Шахедами" по Одесской области, а о применении врагами ракет "Кинжал" не сообщалось.

Также напомним, что в Украине ранее из-за взлетов носителей "Кинжалов" часто раздавались масштабные воздушные тревоги. Теперь, если россияне сказали правду, причин для масштабных тревог может стать больше.

Стоит отметить, как ранее писал "Телеграф", Украина уже давно научилась сбивать эти "несбиваемые" ракеты путина. В начале лета, например, это оружие падало целыми пачками.