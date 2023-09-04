Польша выдает украинцев, которые выехали незаконно? Что на самом деле происходит

С начала полномасштабной войны в Польшу въехали около 2,87 млн граждан

Польша начала "выдавать" Украине мужчин, которые способствовали незаконному выезду мужчин за границу после начала полномасштабного вторжения.

В целом, по данным польской погранохраны, после 24 февраля 2022 года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом из них вернулось около 2,8 млн. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как сообщил спикер Главного управления полиции Польши, чтобы экстрадировать таких граждан, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

"Если мы останавливаем такого иностранца, например, за обычную проверку на дороге, наша система покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой из Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуре. Польский суд решает, будет ли оно экстрадировано", — сказал он.

В то же время отмечается, что Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 августа глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина может начать добиваться экстрадиции военнообязанных мужчин, которые пересекли границу во время военного положения на основании поддельных справок.