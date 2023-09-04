В Украине волна воздушной тревоги: что известно на данный момент

Военные предупредили о ракетной опасности

Во всех без исключения регионах Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждают об опасности в связи со взлетом российского МиГ-31, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

14:11 В областях украины звучат отбои воздушной тревоги.

14:10 Отбой угрозы — ВС ВСУ.

13:33 Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка — Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что в ночь на 4 августа россияне массировано атаковали Украину своими дронами. Удар пришелся на Одесскую область. А несколько летательных аппаратов противника, по заявлениям Киева, упали даже на территории страны НАТО — Румынии. Впрочем, там данный факт пока отрицают.

Также мы сообщали о том, что в рф заявили о первом пуске гиперзвуковой ракеты "Кинжал" не с помощью МиГ-31. Данную операцию якобы выполнил истребитель Су-34. Стоит отметить, что в Украине из-за взлетов носителей "Кинжалов" часто раздаются масштабные воздушные тревоги. Теперь, если россияне сказали правду, причин для масштабных тревог может стать больше.