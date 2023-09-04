Украина обменяла российских летчиков по "выгодному курсу": те не стали извиняться перед украинцами (видео)

Российские пилоты не верят, что на родине их ждет тюрьма и репрессии

Украина 6 мая 2023 года обменяла всех сбитых пленных российских летчиков на украинских защитников. Троих из них удалось выдать на вполне выгодных условиях 1:15.

Об этом рассказали в документальном фильме ГУР МО Украины "Сбитые летчики россии". Перед возвращением в рф оккупанты не захотели извиняться перед украинцами за боль и страдания, которые принесли.

В частности, речь идет о пилотах:

Дольше всего длились переговоры по обмену трех последних старших офицеров: заместителей командиров авиаполков подполковников максима криштопа и сергея косыка, а также командира авиационного звена майора сергея малова. Больше года Украина и россия не могли договориться на их счет, но в итоге переговоры закончились успешно для украинской стороны — их троих удалось обменять на 45 пленных украинцев, по 15 на каждого из российских пилотов.

Среди возвращенных домой украинских воинов были защитники "Азовстали", нацгвардейцы из полка "Азов".

"Нас встретят не как героев, но и не в тюрьму, я думаю…Не испытываю ни ненависти, ни злости, ни озлобленности. Репрессий я не ожидаю, в первую очередь надеюсь, что все хорошо у моих родных и близких", — сказали перед обменом пилоты малов и криштоп, не пожелав извиниться за военные преступления россии перед украинцами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в разведке показали российского пилота, который сдался вместе с боевым вертолетом.