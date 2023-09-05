Пока не испортилась погода: полковник назвал цель ВСУ до начала сезона дождей

Через несколько месяцев, погодные условия кардинально изменятся, военные действия будут выглядеть ровно также, как и прошлой зимой

Влияние погодных условий на боевые действия на фронте является колоссальным. Большую роль играют дожди, так как этот фактор создает большие проблемы для передвижения техники. Потому до начала дождевого сезона есть определенные задачи, которые необходимо выполнить.

У российских оккупантов в этом плане нет преимущества, а потому для них тоже начнутся проблемы. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью OBOZREVATEL.

"Западная техника очень тяжелая. Танк весит до 75 тонн. Если почва будет мокрой, танк двигаться не сможет. Это касается и боевых машин пехоты – как западного образца, которые могут весить до 30 тонн, так и старых советских образцов, которые могут весить в пределах от 10 до 13 тонн", — сказал он.

По его словам, задача на относительно сухой период — в первую очередь обвалить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье. Наиболее подходящими месяцами для выполнения этой миссии станут сентябрь и октябрь.

"Но мы должны осознавать, что противник бьется насмерть и не сдается. Они прекрасно понимают, что от нынешней "линии Суровикина" до Перекопского перешейка больше укреплений нет. Поэтому ожесточенные бои еще будут продолжаться", — подчеркнул Черник.

По мнению полковника, сейчас нет никаких признаков того, что у врага есть потенциал для отыгрывания ситуации, чтобы захватить какие-то наши территории в таком объеме и с такой скорости, как это было в начале широкомасштабного вторжения.

Павел Черник добавил, что у россии нет никакого преимущества, если говорить о влиянии погодных условий. У противника также тяжелая техника и он также ощутит на себе эти проблемы.

"Нет, у них нет преимущества. Потому что все тяжелее 10 тонн все равно грузнет во влажной почве. 10 тонн сами по себе – это уже тяжело. Все тракторы – по несколько тонн. Все, что тяжелее 10-15 тонн – а российские и советские танки весят 39-43 тонны – все равно вязнут. Следовательно, ни о каком преимуществе говорить нельзя", — объяснил он.

Через несколько месяцев, погодные условия кардинально изменятся, военные действия будут выглядеть ровно также, как и прошлой зимой.

"Замрет линия фронта, и мы будем в зоне огневого равновесия. Так было всю прошлую зиму. Правда, есть нюансы. Земля может промерзнуть, это тоже изменяет ситуацию. Но для этого нужно, чтобы морозы -10 градусов и ниже стояли минимум неделю, чтобы почва хорошо промерзла. Тогда формат войны будет такой же, как летом, только солдатам придется теплее одеваться. Плюс будет влиять снег и ветер", — подытожил собеседник.

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