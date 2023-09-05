Известный котенок, спасенный после подрыва Каховской ГЭС, отомстил оккупантам - он их взорвал (видео)

Кот стал одним из символов очередных зверств оккупантов

Известный своей печальной судьбой херсонский котенок, которого спасли во время подрыва россиянами Каховской ГЭС, оправился и живет в Хмельницкой области. Уже вместе с новым хозяином пушистый украинец передал горячий "привет" своим обидчикам.

Предыстория: после подрыва Каховской ГЭС города и села в её округе оказались затопленными. Из-за этого пострадали многие люди и животные. Одним из пострадавших был рыжий котенок, видео со спасением которого завирусилось в сети. О нем тогда писали многие медиа и он стал одним из символов очередных зверств оккупантов.

А уже 5 сентября в сети набирает популярности уже новое видео с данным котенком. По данным авторов, сейчас рыжий проживает в Хмельницкой области, а вместе с новым хозяином участвует в стримах (прямых трансляциях). Так вот, котенок и его новая семья настоящие патриоты и собирают донаты для ВСУ. Благодаря стримам они собрали деньги на FPV-дрон для наших защитников, а уже они в лице третьей штурмовой бригады прислали "ответку" россиянам.

Утверждается, что в результате атаки дроном спасенного котенка был поврежден или уничтожен танк Т-72 стоимостью около трех миллионов долларов. Таким образом, получается, что херсонский кот "отомстил" своим обидчикам.

В сети сейчас активно обсуждают новое видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что из зоопарка "Казкова Диброва", который пострадал в результате подрыва Каховской ГЭС, чудом удалось спасти часть животных.