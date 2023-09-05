Виноваты сами: один из главных друзей неприятно объяснил задержку военной помощи Украине

Высказывание прозвучало на фоне отставки Резникова

Литва, которая постоянно помогает Украине, высказалась по поводу коррупции в нашей стране. По словам её президента Гитанаса Науседы, она тормозит поставки оружия от союзников.

Как пишет "LRT", президент Науседа считает коррупцию в Украине одной из важнейших причин, которые оказывают влияние на принятие решение по помощи нашей стране. По его мнению, именно данный фактор стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

"Те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей. Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена ​​помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", — сказал Науседа.

Издание отмечает, что данное высказывание прозвучало на фоне новости об отставке министра обороны Украины Резникова, ведомство которого не раз попадало в коррупционные скандалы.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились подробности скандальной закупки курток для ВСУ.