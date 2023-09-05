В окопах нельзя агитировать: Данилов провел интересное сравнение с Первой мировой, говоря о выборах

Процесс выборов — это соревнования, прежде всего, платформ, огромные дискуссии, выяснения, куда должна двигаться страна дальше

Проведение выборов в Украине в условиях полномасштабной войны и военного положения может привести к дестабилизации в стране. Этим в свою очередь сразу же воспользуются российские оккупанты.

Такое заявление во вторник, 5 сентября, сделал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в рамках Киевского форума безопасности.

"В той ситуации, в которой находится наша страна это вопрос как раз о дестабилизации. Почему? Потому что выборы — это соревнования, прежде всего, платформ, огромные дискуссии, это выяснения, куда должна двигаться страна, потому что речь идет о выборах в Верховную Раду и выборы президента, давайте называть вещи своими именами. Вы представляете себе, как в состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии?", — считает Данилов.

По его словам, в таком случае россия будет активно использовать ИПСО и агентуру, которая еще не вся "почищена". Плюс ко всему, есть еще один немаловажный вопрос — как физически будет проходить процесс выборов.

"Мы должны как государство каждому, подчеркиваю, каждому гражданину право голосования. Скажите, пожалуйста, где во время такой активной фазы войны вы видели выборы? Некоторые в Соединенных Штатах нам начинают рассказывать про Израиль. Так я прощу прощения, в Израиле нет такой активной фазы", — сказал секретарь СНБО.

Также Данилов окунулся в историю и привел в пример Первую мировую войну, когда политизация фронта буквально развалила его.

"Давайте вернемся в начало прошлого столетия, вспомним, когда начался развал россии, когда началось это большое движение большивизма и так далее. Оно началось после того, как в 1914 году во время Первой мировой войны начали выяснять отношения и когда агитаторы в окопах начали агитировать за советскую власть", — подытожил Данилов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление насчет проведения выборов. По его словам, сам бы он хотел провести выборы.