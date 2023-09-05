Не только раздать награды: Сырский раскрыл детали визита Зеленского на фронт (фото)

Президент поднял наиболее важные сейчас темы для военных

Во время поездки на фронт Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где наградил военных и обсудил с командованием обстановку на Лиманском и Соледарском направлениях. Также он побывал в расположениях нескольких боевых бригад.

Подробности визита сообщил командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский. Он также опубликовал фото, на котором украинскому президенту показывают секретную карту боев.

На встрече с военным командованием Владимир Зеленский не только послушал доклады об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТУ "Лиман" и ОТУ "Соледар", но и обсудил снабжение военных. Среди прочего речь зашла за артиллерийские снаряды, ракеты для систем ПВО, эвакуационный транспорт и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, глава государства посетил расположения 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Ряд военнослужащих из оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которые отличились при выполнении боевых заданий, наградили орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІ-ІІІ степеней и орденами княгини Ольги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские воины выигрывают артиллерийские дуэли, но россияне превосходят ВСУ по количеству снарядов. У защитников складывается впечатление, что у врага бесконечные запасы артиллерийских снарядов, в то время как у украинской стороны есть лимит.