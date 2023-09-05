"Приносим извинения жителям Мариуполя": скандальный фильм "Юрик" снимают со всех ресурсов

Новая и исправленная версия фильма будет опубликована со временем на YouTube

Новый художественный фильм "Юрик", который был презентован ко Дню Независимости Украины и вызвал негодование у мариупольцев, будет снят со всех ресурсов. Создатели кинокартины принесли свои извинения жителям Мариуполя.

Такое сообщение было опубликовано на странице кинопроизводителя OsnovaFilm. В компании отметили, что над фильмом будут продолжать работу.

"Ранее мы уже отметили, что фильм будет доработан — в нем появится документальный постскриптум, а упоминание о реальных событиях будет исключено. Тем не менее в эти дни мы понимаем, что эти меры были недостаточны. Поэтому художественный фильм "Юрик" будет снят со всех наших ресурсов и мы продолжим работу над изменениями", — говорится в сообщении.

В частности в ленте произойдут следующие изменения:

исключение города Мариуполь из фильма;

исключение названия миссии эвакуации, которые не соответствовали действительности.

При этом история ребенка на войне будет сохранена, потому как, по мнению создателей, это важно для Украины и такие истории не дают забывать об общей боли и общей войне в стране.

"Только после того, как мы будем готовы выйти с новой версией фильма, мы выложим ее на свой ресурс Основа Фильм в YouTube. Мы еще раз приносим свои извинения жителям Мариуполя, а также защитникам города и волонтерам, которые делали все возможное, чтобы спасти людей от преступлений окrупантов", — сказали в OsnovaFilm.

Почему вокруг фильма "Юрик разгорелся скандал

После выхода в свет художественного фильма "Юрик" в сети разгорелся настоящий скандал. Жители Мариуполя и другие украинцы, которые не понаслышке знают, что происходило в оккупированном Мариуполе, начали обвинять создателей фильма во лжи.

В частности негодование у зрителей вызвал тот факт, что у героев фильма была вода и свет, и к тому же они могли еще и свободно передвигаться по городу. Все те, кто был тогда ы Мариуполе или следил за новостями из этого города, знают, что такой ситуации там не было и близко.

Также в ленте показан момент, что мариупольцев якобы эвакуируют из города представители ОБСЕ на полупустом автобусе. На деле же, такого тоже не происходило.

В целом пользователи сети собрали по всему фильму фрагменты, которые, учитывая факты, они называют ложью.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в интервью "Телеграфу" о том, что что сейчас происходит в разрушенном оккупантами городе.