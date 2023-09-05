Оккупанты подняли в небо ракетоносцы и запустили по Украине несколько групп БПЛА: где ждать тревог

ВСУ готовятся отражать опасность

Российские оккупанты традиционно устраивают ночной террор украинцев и в этот раз запустили несколько групп ударных беспилотников, из-за которых тревоги могут быть объявлены в южных областях.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены с района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (россия). Количество БПЛА в группах не называется.

"Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Кроме этого в Воздушных силах ВСУ немногим позже сообщили, что наблюдается "активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях" и добавили, что существует "угроза применения авиационного вооружения".

Мониторинговые группы сообщают, что в общей сложности по состоянию на 23:45 в небо с аэродрома "Оленья" (Мурманская обл. рф) поднялись 8 ракетоносцев Ту-95мс.

Как сообщалось ранее, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что с наступлением осени украинцам стоит готовиться к усилению российского воздушного террора, хотя такого масштаба ударов, как в прошлом году в этом сезоне скорее всего не будет.

При этом в россии сообщили о том, что успешно смогли применить ракеты "Кинжал" с самолета Су-34, а потому есть вероятность, что количество тревог в Украине увеличится. Поскольку раньше их включали по всей стране при взлете самолетов МиГ-31, то теперь они могут быть включены и после взлета и другого типа бомбардировщиков.