Уничтожили даже баллистику: в Воздушных Силах рассказали о результативности работы ПВО

Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных цели

В ночь на 6 сентября россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Силами и средствами противовоздушной обороны во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 23 воздушные цели.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Помимо прочего, уничтожена одна баллистическая ракета "Искандер-М".

Инфографика уничтожения российских воздушных целей 6 сентября

Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных цели:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса; 1 баллистическая ракета "Искандер-М";

"Искандер-М"; 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по юго-восточному и южному направлениям (Приморско-Ахтарск, Чауда).

По маршруту следования ракет и дронов работала украинская противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Уничтожены 23 воздушные цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

"Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 сентября россияне в течение почти трех часов атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Были повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия. Но самая большая потеря – погиб сотрудник агропредприятия. Кроме того, оккупанты направили свои ракеты на Киев, там раздавались взрывы, работала ПВО.