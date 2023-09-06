Уничтожили даже баллистику: в Воздушных Силах рассказали о результативности работы ПВО
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Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных цели
В ночь на 6 сентября россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Силами и средствами противовоздушной обороны во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 23 воздушные цели.
Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Помимо прочего, уничтожена одна баллистическая ракета "Искандер-М".
Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных цели:
- 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М";
- 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по юго-восточному и южному направлениям (Приморско-Ахтарск, Чауда).
По маршруту следования ракет и дронов работала украинская противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.
Уничтожены 23 воздушные цели:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 сентября россияне в течение почти трех часов атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Были повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия. Но самая большая потеря – погиб сотрудник агропредприятия. Кроме того, оккупанты направили свои ракеты на Киев, там раздавались взрывы, работала ПВО.