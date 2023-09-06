Россиянам удалось подбить первый британский танк Challenger 2: стало известно, что с экипажем

Известно, что экипаж уцелел

В Украине на поле боя вражеским огнем был выведен из строя британский танк Challenger 2. Это произошло впервые с начала производства Challenger 2 в 1994 году, до этого боевая машина была случайно уничтожена дружественным огнем в Ираке в 2003 году.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видео, распространившееся в социальных сетях. Подлинность кадров подтвердил источник издания в Минобороны Великобритании.

В то же время, что вызвало взрыв и выведение танка из строя — неясно. Также неизвестны точное время и место съемки. Представитель Министерства обороны Великобритании отметил, что ситуация с уничтожением Challenger 2 продемонстрировала о достоинствах танка. Известно, что экипаж, к счастью, уцелел.

"Это подчеркивает качество оборудования, которое мы предоставляем Украине. В танках, которыми располагала Украина до получения поддержки от Запада, шансы экипажа остаться невредимым были минимальными", — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что Великобритания передала Украине 14 танков в начале этого года. Однако до сих пор не было подтверждений их использования на передовой. Британские танки находятся на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады, Киев планировал оставить их в резерве на случай прорыва на передовой. Однако в августе эта бригада была задействована на ключевом фронте Запорожья в районе Работино.

У Великобритании осталось 213 танков Challenger 2 после передачи 14 Украине. В марте сообщалось, что для боевых действий пригодны 157 танков. Ранее противник никогда не выводил из строя танки Challenger 2 в боевых действиях. Исключением стал случай в Ираке в 2003 году, когда боевая машина была случайно уничтожена дружественным огнем.

Для справки: Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Он применялся при ведении боевых действий в Косово и Ираке (с 2003 года по 1 сентября 2010 года). В январе 2023 года администрация премьер-министра Риши Сунака обнародовала решение о поставке 28 танков Challenger 2 в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о характеристиках Challenger 2. Особенностью, за которую этот танк уважают во всем мире является его усиленная броня.