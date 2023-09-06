Освободители "БНР": где и что сейчас с РДК и легионом "Свобода России"

РДК и ЛСР брали в плен россиян

После "гражданской войны" в Белгородской области о её зачинщиках — РДК и легионе "Свобода России" в сети появляется мало информации. Однако данные подразделения продолжают выполнять боевую работу.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Укринформу". По его словам, оба формирования сейчас продолжают выполнять боевые задания на линии разграничения: уничтожать врага и работать вместе с украинскими силами безопасности и обороны.

"Это – боевые подразделения, имеющие значительные достижения. К сожалению, имеют и потери. Тем не менее, они продолжают помогать украинцам уничтожать врага и защищать нашу землю", — говорит Юсов.

Также разведчик подтвердил информацию о том, что бойцы РДК и ЛСР брали в плен россиян. Юсов не стал раскрывать число пленных, но отметил, что это не единичные случаи.

При этом, по словам военного, деятельность вышеуказанных подразделений и ситуация с войной в Украине в целом вызывает в кремле "депрессию и печаль".

"Атмосфера понимания стратегического тупика и поиска выхода из него с наименее плохим сценарием. Они понимают, что решение о начале так называемой "СВО" было идиотским и губительным для российской федерации и путинского режима. Также они понимают, что просто так выйти из сложившейся ситуации невозможно. Депрессия, уныние – можно так охарактеризовать атмосферу. Я думаю, если посмотреть на лицо многих официальных российских должностных лиц на разных мероприятиях, все можно понять", — подчеркивает разведчик.

Напомним, ранее мы писали о том, что Подоляк рассказал, кто входит в "Русский добровольческий корпус" и откуда у них оружие.