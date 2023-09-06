ВСУ получат снаряды с обедненным ураном: чем они помогут в борьбе с оккупантом

США не первые, кто передал ВСУ снаряды из обедненного урана

США передают Украине новый пакет военной помощи, в который помимо прочего войдут снаряды с обедненным ураном для танковых орудий калибра 120 миллиметров.

"Телеграф" решил напомнить о том, что они из себя представляют, а заодно развеять несколько мифов об их опасности, которые ранее уже распространяла российская пропаганда.

Как известно, идея использования обедненного урана для производства оружия уходит корнями еще во времена Второй мировой войны, а сейчас снаряды из него используются как в ряде западных армий, так и в российской.

Обедненный уран является побочным продуктом атомной промышленности и представляет собой металл высокой плотности и массы. Помимо оружейного применения также может использоваться в создании элементов радиационной защиты, а также в тех отраслях машиностроения, где необходим плотный или тяжелый материал. Например, он может использоваться в качестве балансировочного груза на коммерческих самолетах, а типичный "Боинг 742-100" может иметь на борту от 400 до 1500 килограмм обедненного урана. Впрочем, более широкого применения он не сыскал из-за свойства подвергаться коррозии.

Из-за высокой плотности боеприпасы из обедненного урана обладают более высоким пробиванием брони, чем более популярные металлы. А благодаря свойству воспламеняться при контакте с воздухом (в раздробленном в порошок состоянии) он обладает мощным заброневым воздействием.

Металл считается токсичным и может вызывать отравление, впрочем, стоит отметить, что отравиться можно и медью, железом, свинцом и даже серебром. В целом он не считается настолько опасным как мышьяк или ртуть, а наибольшая опасность идет от вдыхания его пыли.

Что касается радиоактивной опасности, то несмотря на многочисленные дискуссии какого-либо подтверждения этому обнаружено не было. Поэтому в США его используют не только для производства снарядов, но и для производства брони для танков.

Танковые снаряды из обедненного урана имеют ту же конструкцию, что и другие подкалиберные боеприпасы и представляют собой тонкий "дротик" с урановым сердечником. По заявленным параметрам он может пробивать до 700 мм танковой брони, что достаточно для поражения любого российского танка.

Стоит отметить, что США не будут первыми, кто передал Украине снаряды с обедненного урана. В конце апреля 2023 года ВСУ получили таковые от Великобритании и уже тогда это взывало истерику у российских пропагандистов.