Война — день 561: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты ровняют города с землей

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают наступление на южном направлении и продвигаются в районе Работино, при этом информацию о неудачах оккупантов в этом месте подтверждают даже российские коллаборанты. При этом тяжелые бои продолжаются в районе Марьинки, которая вследствие постоянных обстрелов фактически прекратила своё существование. Оккупанты тем временем продолжают беспощадно обстреливать мирные города, чем убивают гражданское население.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Мониторинговые группы сообщают, что два бомбардировщика Ту-22 вылетели из аэродрома Моздок (россия) и направляются в сторону украинской границы.

О том, что происходило 4 сентября, читайте в материале: Война — день 558: на фронтах идут тяжелые бои, оккупанты не прекращают обстрелы городов

Информацию за 5 сентября смотрите по ссылке: Война — день 559: продвижение ВСУ набирает обороты, а оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях

С данными за 6 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 560: ВСУ преодолевают укрепления оккупантов, а рф атакует Украину ракетами и БПЛА