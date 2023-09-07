Хватит искать сенсации: Юрий Игнат объяснил, как связаны изменение тактики врага и частота воздушных тревог

В ВСУ призывают доверять только информации из официальных источников и не сеять панические настроения

За последние 18 месяцев украинцы пережили тысячи воздушных тревог. Теперь даже далекие от военного дела граждане уверены, что с легкостью могут отличить тренировочный взлет российских МиГ от реальной угрозы ракетного удара, а звук "прилета" – от работы ПВО. Мнимая экспертность нередко приводит к возникновению разнообразных конспирологических версий по поводу хода войны.

В частности, во время массированных ракетных атак со стороны рф или наоборот — большого количества ложных тревог, в соцсетях регулярно поднимаются волны обсуждений "изменения тактики" ведения войны со стороны россии. Именно такой запрос поступил в редакцию "Телеграф" от жителя Днепра. По словам мужчины, местные жители озабочены резким уменьшением количества объявлений о воздушных тревогах.

"Раньше было по 10 тревог в день (угроза удара баллистическими установками). Мониторинговые группы писали, что "зафиксировано их движение" и есть угроза. С пятницы 1 сентября было несколько тревог, и те – об угрозе ударов дронами. В чем причина? Россияне изменили тактику или наши силы ПВО начали по-другому отслеживать угрозы?", – спрашивает житель Днепра.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, последнее, чем следует заниматься гражданским в разгар войны — сеять панические настроения и искать сенсации там, где их нет.

Полковник отмечает: силы ПВО работают в прежнем режиме. Частота объявления воздушных тревог действительно зависит от частоты возникновения угрозы, однако это никоим образом не характеризует ход войны и не проливает свет на планы россиян относительно дальнейшего террора украинских городов.

"Пока у россиян есть авиация и она поднимается в воздух, тревоги будут раздаваться. Они могут быть разными по продолжительности и по принципу распространения по регионам, в зависимости от типа ракет, БПЛА или артиллерии, которые использует враг. Относительно частоты... Раз на раз не приходится. На этой неделе могут по 10 раз в день запускать, а на следующей — по одному, это ничего не значит, это просто данность, с которой нам следует научиться жить, пока идет война.

Хватит искать сенсации, хватит гадать по тревогам об изменении тактики. Слышите сигнал воздушной тревоги – обезопасьте себя. Хотите что-нибудь мониторить в укрытии — подпишитесь на каналы Вооруженных сил Украины или Воздушных сил ВСУ. Более достоверной информации, чем публикуемая там, вы не найдете нигде", – пояснил Юрий Игнат в комментарии "Телеграфу".

Напомним, в приложении "ЕПВО" — разработке группы "Технари" из Одессы — появилась новая функция "В тебя летит". Она предусматривает персональные предупреждения пользователей, которые окажутся в зоне пролета ракеты, дрона-камикадзе или врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.