За рулем на фронте: в каких водителях нуждается ВСУ и какие навыки помогут в армии

Имея водительские права и мотивацию, вы сможете существенно помочь стране

В Украине идет общая мобилизация, в ходе которой многие граждане вступают в ряды ВСУ. Однако вопреки распространенному мнению, что в армии все без исключения получают автоматы и уходят в окопы, на передовой нужны представители разных специальностей, способные выполнять специализированные задачи.

ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой специальных кадров, о чем на своей странице в Facebook сообщил депутат Закарпатского областного совета Денис Ман. По его словам, дефицит касается также обычных водителей и шоферов, способных выехать из сложных ситуаций, отремонтировать, приварить, заклепать, залепить, заменить фильтры или взять мотор.

Без них невозможно поддержать мобильность военных подразделений и обеспечить им хоть какую-то безопасность во время боевых операций. А учитывая то, что сесть за руль в гражданской жизни могут многие, профессия водителя в любом военном подразделении всегда может стать темой для разговора при вступлении в ряды ВСУ.

Телеграф поговорил с некоторыми водителями, чтобы узнать детали работы и необходимые навыки.

Какие требования к водителю в ВСУ?

Во всех подразделениях есть две ключевые категории водителей: обычные водители и мехводы (механик-водитель боевой машины пехоты и танка – Ред).

Как рассказал один из бойцов добровольческого подразделения Braavos, требования к водителю транспортного средства достаточно просты – хватит водительского удостоверения на вождение авто категории B/C и минимального стажа. А специфическую подготовку можно приобрести на условном согласовании и при езде в экстремальных условиях. При этом ездить быстро и маневренно – золотое умение.

Но если вы хотите быть мехводом – здесь все сложнее. Естественно, лучше иметь водительскую категорию от С и выше. Но основательно это никак не влияет на подготовку. Ибо вождение любого спецтранспорта требует, прежде всего, знания управления конкретной машинкой.

– Возьмем условный Max-Pro и БТР-4. На "Макспро" (MRAP) управление примерно, как на тяжелом минивэне и там просто нужно привыкнуть к габаритам и овладеть некоторыми рабочими приборами, — делится доброволец. — А на БТР-4 может одновременно с нуля научиться водитель автобуса и парень, игравший вчера Mortal Kombat. При условии, что они оба до этого не ездили на нем. Там все другое, начиная с системы управления и заканчивая отсутствием возможности покурить в окно. В конце концов военной техники много и прежде чем сесть в боевую машину, нужно пройти профильную специализированную подготовку.

А вообще военные учатся для себя, потому что понимают, что может быть всякое, тем более не линии столкновения. В результате у нас добрая половина подразделения умеет ездить на банальных легковых машинах, – добавляет боец.

К чему следует готовиться?

Все военные имеют личное оружие, но не все и не каждый день из него стреляют. Есть много других задач, которые нужно кому-то выполнять. Не следует забывать о разведке, коммуникации, логистике, ремонте военной техники и других задачах. И чем больше навыков у тебя есть, тем лучше для тебя.

— Важным умением водителя есть способность выехать из сложных ситуаций, замаскироваться и базово ремонтировать свою машину. Вот чем больше ты умеешь, тем живее останешься. Ты можешь уметь просто возить десант. Но должен быть готов быть водителем для эвакуации или грузовым для подвоза провизии. Профессия водителя в ВСУ все еще остается рискованной, потому что ты в этой ситуации капитан корабля, — говорит еще один собеседник "Телеграфа", военный водитель.