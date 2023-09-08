Сделали ставку на два типа вооружения: как Украина готовится к зимним ракетным ударам

Gepard и крупнокалиберные пулеметы помогут противостоять российским атакам

Прошлой зимой энергосистема Украины сильно пострадала от ракетных атак россии. В частности от крылатых ракет и беспилотников иранского производства Shahed. В настоящее время энергосистема частично восстановлена, но военные ВСУ готовятся к новым российским атакам.

Украинские военные ориентируются на новые технологические достижения по вооружению, чтобы избежать и предотвратить многочисленные блекауты, пишет Reuters.

"москва может начать использовать больше Shahed рядом с ракетами, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону Украины, представив множество целей", — такое заявление сделал представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

По словам военного, уже в конце сентября или начале октября существует большая вероятность российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которую с минувшей зимы удалось существенно восстановить.

Кроме того, Киев существенно укрепил противовоздушную оборону – для этого использовали и немецкие системы Gepard. По словам военных, одна такая система сбила уже пять Shahed за месяц, а это стопроцентный успех. У каждого Gepard есть радар с эффективным радиусом 12 км (7,5 миль). Украине не хватает их для покрытия всей своей территории, но крупнокалиберные пулеметы M2 Browning американского производства помогают восполнить такие "пробелы".

"Враг не прекратил своих преступных намерений поражать объекты критической инфраструктуры и наносить ущерб Украине и ее экономике. Прошлой зимой у нас было меньше (систем). Сейчас нам дали больше, и эффективность будет лучше", — заявил командующий Объединенных Вооруженных сил генерал Сергей Наев.

Ранее Телеграф писал, что Пентагон одобрил выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму 600 млн долларов. В частности, в него войдут и дополнительные комплектующие к средству противовоздушной обороны.