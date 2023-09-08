"Дичь творится": на россию напали "зомби", их заставляют уничтожать военкоматы (видео)

Нападавшая вела себя довольно странно

В рф продолжается масштабная волна поджогов военкоматов. Россияне жалуются, что их "зомбируют" неизвестные.

Так, по данным популярного российского Telegram-канала "Shot", очередной инцидент с поджогом произошел в Петербурге. Как оказалось, сжечь военкомат решила 58-летняя сотрудница местного "Водоканала" по имени Елена. Утверждается, что на неё напали какие-то мошенники и "зазомбировали" на поджег военкомата.

"Сказали, что внутри сидит их босс. Посмотрите, как она пытается "уничтожить" военкомат, не обращая внимания ни на что вокруг", — говорится в посте.

Действительно, судя по видео, нападавшая ведет себя довольно странно. По данным "Shot", женщина якобы уверяет, что стала жертвой аферистов из "известной всем страны", которые сказали ей, что внутри сидит "главный мошенник", а потому нужно поджечь здание. Происходящее россиянка снимала на телефон, чтобы отправить"кураторам".

Стоит отметить, что поджоги с подобными "симптомами" случаются в рф уже не первый раз.

Ситуацию с "зомбированием" сейчас активно обсуждают в сети. Россияне негодуют, а украинцы над ними насмехаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии массово жгут военкоматы. Всего за двое суток зафиксировано более 20 таких случаев.