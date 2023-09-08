"Ты жива? - И я живой": житель Сум, в дом которого попала ракета, рассказал о моменте взрыва (фото и видео)

Пострадало трое людей

Около 5:30 8 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв, россияне ракетой ударили по частному сектору. Один дом полностью разрушен, из-под завалов вытащили пожилую семейную пару, мужчина рассказал о моменте взрыва.

Его рассказ публикует Telegram-канал "Кордон.Медіа". Пенсионеры находились на нижнем этаже двухэтажного дома.

После удара на них обрушились бетонные плиты. На крики о помощи прибежали соседи. На место прибыли спасатели, им понадобилось 15 минут, чтобы вытащить мужчину и женщину из-под завалов, в этом им помогали и местные жители. Пенсионер не получил серьезные травмы, а его жена в реанимации.

"Нас привалило… я — ты жива? — жива, а ты живой? Живой. Я чувствую, что меня засыпает, я начал рукой немного отгребать, у меня нога выглядывала из-под завалов", — рассказал мужчина.

Как сообщили в полиции области, всего ранения получили трое людей. В Офисе Генерального прокурора показали фото с места ударов. Кроме разрушенного дома 64-летней женщины и 70-летнего мужчины, пострадали соседние дома.

Разрушения на месте прилета российской ракеты

Пострадали частные дома

Вспыхнул пожар

На месте работают соответствующие службы

Также на месте спасли собаку, которая не получила видимых травм, но очень напугана и дезориентирована. Спасатели показали видео с песиком, с подписью "Каждая жизнь важна".

Спасенный песик

Как сообщал "Телеграф", в Сумах задержали гражданку россии, которая корректировала удары по Сумам днем ранее — в ночь 7 сентября. Тогда враг ударил по городу дронами-камикадзе и ракетами.