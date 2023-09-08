"Ты жива? - И я живой": житель Сум, в дом которого попала ракета, рассказал о моменте взрыва (фото и видео)
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Пострадало трое людей
Около 5:30 8 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв, россияне ракетой ударили по частному сектору. Один дом полностью разрушен, из-под завалов вытащили пожилую семейную пару, мужчина рассказал о моменте взрыва.
Его рассказ публикует Telegram-канал "Кордон.Медіа". Пенсионеры находились на нижнем этаже двухэтажного дома.
После удара на них обрушились бетонные плиты. На крики о помощи прибежали соседи. На место прибыли спасатели, им понадобилось 15 минут, чтобы вытащить мужчину и женщину из-под завалов, в этом им помогали и местные жители. Пенсионер не получил серьезные травмы, а его жена в реанимации.
"Нас привалило… я — ты жива? — жива, а ты живой? Живой. Я чувствую, что меня засыпает, я начал рукой немного отгребать, у меня нога выглядывала из-под завалов", — рассказал мужчина.
Как сообщили в полиции области, всего ранения получили трое людей. В Офисе Генерального прокурора показали фото с места ударов. Кроме разрушенного дома 64-летней женщины и 70-летнего мужчины, пострадали соседние дома.
Также на месте спасли собаку, которая не получила видимых травм, но очень напугана и дезориентирована. Спасатели показали видео с песиком, с подписью "Каждая жизнь важна".
Как сообщал "Телеграф", в Сумах задержали гражданку россии, которая корректировала удары по Сумам днем ранее — в ночь 7 сентября. Тогда враг ударил по городу дронами-камикадзе и ракетами.