Привет от партизан: в Бердянске взорвали "избирательный участок" россиян

Громко ночью было в нескольких районах

В оккупированном Бердянске в ночь на 8 сентября прогремели мощные взрывы. Предварительно, там взорвали один из "избирательных участков", который расположен на территории Бердянского муниципального лицея.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, военная охрана здания осталась под завалами.

О взрывах ночью в Бердянске также сообщили и представители "Бердянской партизанской армии". По их информации, громко было в районе завода "Азмол".

Другие Телеграм-каналы пишут, что на территории Бердянского муниципального лицея прогремели два мощных взрыва. Первый в 23:20 7 сентября, а второй – ровно в полночь.

Там указали, что оккупанты пытаются скрыть информацию о ночных взрывах. Также очевидцы события рассказали, что в районе лицея был пожар.

Представители оккупационной "власти" пока официальных комментариев по поводу ночных событий не давали.

Напомним, что так называемые "выборы" россияне планируют провести на оккупированной части Украины 10 сентября.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США пригрозили россиянам по поводу псевдовыборов на оккупированных территориях Украины.