Внезапный визит Блинкена в Украину – что осталось за кулисами политики США: анализ от генерала

Поставки западного оружия позволят освободить все украинские территории и ускорить крах путинского режима

Киев с неанонсированным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Встречался с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Заявил, что Штаты и другие союзники активизируют усилия, чтобы наступление ВСУ было более эффективным. Анонсировал передачу Украине нового пакета помощи на сумму более 1 млрд долларов, причем, впервые туда включены средства, конфискованные у российских подсанкционных олигархов.

Этот визит и его вероятные последствия проанализировал для "Телеграфа" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он обратил внимание, что визит Энтони Блинкена совпал с приездом в Украину премьер-министра Дании – Метте Фредериксен.

"Как по мне – это мужественный поступок государственных деятелей своих стран на фоне тех террористических атак, которые россия совершает по мирным городам и селам Украины. В тот день опять были такие атаки, в том числе, направленные на Киев. А в Константиновке произошел очередной теракт – ракетный удар по рынку, в результате которого, согласно последним данным, погибли 16 человек, десятки получили ранения", – напоминает Василий Богдан.

По его мнению, визит Блинкена, безусловно, связан как с международной оценкой ситуации в Украине в целом, так и с теми событиями, которые происходят локально – на тех или иных участках фронта, в кадровой политике нашей страны, в борьбе с коррупцией (с чем явно – проблемы).

"Думаю, имеют значение и действия определенных политических сил в Европе, на Американском континенте, направленные на то, чтобы склонить Украину к компромиссным решениями в пользу рф. И это беспокоит наших наиболее близких партнеров, включая США. Они, как мне кажется, хотят в очередной раз продемонстрировать свою поддержку, а также – конкретные действия, направленные на помощь Украине (новые транши, военные пакеты и так далее)", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что и Блинкен, и Фредериксен прибыли с хорошими для Киева новостями. Включая новый транш от США в миллиард долларов, куда вошли и более 5 млн долларов, конфискованных у рф. Хорошее начало, считает Василий Богдан. Выражая надежду, что конфискация передаваемых нам российских активов скоро пойдет на миллиарды. Это будет серьезно помогать Украине – и бить по стране-агрессору.

"Дания, где сейчас проходят обучение на истребителях F-16 (которые она обещала нам передать) украинские пилоты, приятно радует открытостью, искренностью. Помогая всем, чем может. И намереваясь так поступать в дальнейшем, что пани Фредериксен подтвердила на встрече с президентом Зеленским", – акцентирует ветеран внешней разведки.

По его мнению, нет сомнений, что Блинкен приехал обговорить актуальные вопросы, связанные с войной, восстановлением Украины, проблемой коррупции, в том числе в Минобороны. Но этот визит, считает Василий Богдан, связан и с тем, что ВСУ в последние месяцы, несмотря на все трудности из-за недопоставок нам необходимого вооружения (в том числе – ракетного), мощной обороны врага (россияне имели на ее построение непозволительно много времени), совершают пусть медленные, но верные наступательные действия.

"Есть успехи на южном направлении, под Бахмутом. Мы сдерживаем врага на Купянском направлении. И всё чаще тревожим агрессора на его территории, не говоря уж о временно оккупированных, – подчеркивает генерал. – Успешные действия украинских Вооруженных сил констатировал и сам Блинкен. Акцентируя, что американская сторона будет поддерживать нас столько, сколько будет необходимо".

Василий Богдан предполагает, что за кулисами обсуждали необходимость дальнейшего наращивания предоставления Украине необходимого современного вооружения.

"Такое впечатление, что давно обещанные американские танки Abrams самостоятельно форсируют Атлантический океан. Потому до сих пор не могут до нас добраться. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как известно… Нам крайне необходимо новое вооружение. В том числе эти танки. То, что их поставка совпадает с предоставлением нам снарядов с обедненным ураном, это приятно. Но нужно – быстрее. Намного быстрее, – уверен генерал. – Не говоря уж о том, что практически год наше высшее военно-политическое руководство аргументировано доказывает партнерам необходимость поставок Украине дальнобойных ракет – и американских ATACMS, и немецких TAURUS. И проволо́чки с этим – совершенно непонятны. Будто их к нам поставляют из каких-то иных галактик".

По этим вопросам, считает Василий Богдан, за кулисами мог вестись предметный разговор. Украинские власти, по его мнению, пытались объяснить американской стороне необходимость ускорить принятие соответствующего решения. Не увязывая это со своими выборами и прочими внутренними моментами.

"Тот же лидер республиканского меньшинства в Сенате США – Митч Макконнелл – призвал на днях дать Украине всё то, что она просит. Иначе проблемы будут уже с безопасностью в самих Штатах. То есть, имеется четкая двухпартийная поддержка нашей страны, за исключением "золотой двадцатки" трампистов. Но такая поддержка не должна быть растянута во времени. Потому что для Украины и мира в целом такие задержки несут откровенную угрозу. Для нас это – новые жертвы и разрушения. Для мира – крепнущий союз автократий. Уже вырисовался четкий квартет автократических режимов – рф-КНДР-Иран-Беларусь. Один из них начал агрессию, остальные поддерживают ее, помогают боеприпасами и вооружением", – подчеркивает генерал.

Коллективному Западу, трансатлантическому сообществу в целом нужно работать над единым подходом мировой демократии, чтобы не допустить разрастания автократий, их укрепления, уверен эксперт.

Противоречивой выглядит позиция Индии, Китая, отмечает ветеран внешней разведки. Оба эти государства, напоминает он, активно торгуют с рф, оба не называют агрессию – агрессией, предпочитая обтекаемые формулировки, приемлемые для россии.

"Думаю, что война россии против Украины куда больше, чем просто противостояние двух стран, и это прекрасно понимают в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне. А потому их представители продолжают высказывать поддержку нашей стране. И Блинкен, возможно, приехал как из этих соображений, так и чтобы прочувствовать реальное положение дел на месте. Нашу готовность продолжать борьбу. Уверен, он это прочувствовал. Как и обеспокоенность официального Киева по поводу задержек с предоставлением нам дальнобойных ракет, которые помогут эффективнее и быстрее разрушать логистику, склады, военные объекты в тылу противника. Те же кассетные снаряды, которые уже поступили – и поступят еще, очень хорошо помогли нам в плане наступательных действий", – акцентирует Василий Богдан.

По его словам, если соответствующие поставки будут идти более энергично, можно прогнозировать увеличение эффективности наших наступательных действий. Что в обозримом будущем позволит деоккупировать все украинские территории, приблизив крах путинского режима и новоявленного автократического союза.