"Севастополь — это Украина": путинисты заставили извиняться юного крымчанина, пнувшего мемориал пригожину

На украинца завели угловное дело

В Крыму оккупанты задержали украинца, который открыто высказался за Украину и разнес "мемориал" погибшим террористам из ЧВК "Вагнера" пригожину и уткину. На него завели дело об "надругательстве" над флагом рф.

Предыстория: 7 сентября по сети разошлось видео, где неизвестные путинисты пристают к молодому украинцу на улице Севастополя. Они обвиняли его в осквернении флага рф и пытались убедить, что он якобы находится на территории рф. Однако парень твердо отстаивал свою позицию и открыто заявил, что он в Украине, а псевдореферендумы, которые захватчики проводили в Крыму являются незаконными.

"российская федерация напала на мою страну — Украину. Я в Украине. Севастополь — это Украина", — сказал герой видео.

Как выяснил российский Telegram-канал "Baza", конфликт между путинистами и украинцем начался после того, как последний пнул портреты террористов пригожина и уткина. При этом, как утверждается, он задел российский флаг.

Уже 8 августа захватчики распространили новое видео с украинцем. На нем видно, что он задержан и читает с бумажки извинения, которые, очевидно, его заставляют произнести путинисты. По данным издания Медиазона, против 21-летнего Глеба Малкова из Севастополя возбудили уголовное дело о "надругательстве" над флагом россии, также на него оформили административные протоколы о мелком хулиганстве и "дискредитации" армии рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Севастополе отдыхающий четко указал россиянам их место.