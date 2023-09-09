Война — день 563: ВСУ продолжают продвижение, а россияне готовят новые обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают контрнаступление на южном и восточном направлениях и имеют успехи возле Бахмута. Вместе с тем власти страны признают, что война начала замедляться, а с ней и объемы поддержки Украины Западом. При этом приближение холодного сезона заставляет ВСУ вести более активную подготовку к возобновлению массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В восточной части Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. При этом поступают сообщения об обстреле Краматорска.

С данными за 6 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 560: ВСУ преодолевают укрепления оккупантов, а рф атакует Украину ракетами и БПЛА

О том, что происходило 7 сентября, читайте в материале: Война — день 561: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты ровняют города с землей

Информацию за 8 сентября смотрите по ссылке: Война — день 562: Украина получает все больше помощи и имеет новые успехи на фронте