Продвигал Искусственный Интеллект и имел награду от президента: россияне убили выдающегося украинца

Герой защищал Украину с оружием в руках с первых дней полномасштабного вторжения рф

Украина продолжает давать отпор российским оккупантам, которые хотят уничтожить нас, каждый день теряя самое дорогое — своих защитников. В Донецкой области во время выполнения боевой задачи погиб житель Винницы Сергей Ярмоленко.

Об этом сообщается на сайте Совета адвокатов и КГКА Винницкой области. До полномасштабного вторжения Сергей занимался адвокатской деятельностью.

Он также был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по развитию сферы Искусственного Интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Кроме того, Сергей увлекался спортом — любил бег и участвовал во многих благотворительных марафонах, рассказали его коллеги.

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Сергей Ярмоленко присоединился к защите Родины. Он вступил в ряды 207 батальона ТрО, 241 бригады, а впоследствии выполнял боевые задания в Донецкой области. Был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки. В 2022 году герой был награжден отличием президента Украины "За оборону Украины".

У Ярмоленко осталась жена и маленькая дочка. Прощание с Сергеем состоится 14 сентября на Майдане Незалежности в Киеве. На следующий день, 15 сентября, на его малой родине — в Виннице. Похоронят героя на на Аллее славы Сабаровского кладбища (Винница).

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб известный политтехнолог и аналитик Евгений Шаян. Несмотря на успешную карьеру, в начале полномасштабного вторжения мужчина взял в руки оружие и пошел защищать Украину от российских оккупантов.