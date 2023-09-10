Счет идет на сотни тысяч: в ГУР назвали число российских солдат на оккупированных территориях

Наиболее активные боевые действия рф проводит на двух направлениях – Купянск-Лиман и Марьинка-Донецк

На временно оккупированных территориях Украины страна-агрессор сосредоточила порядка 420 тысяч своих захватчиков. Однако сколько бы рф не кидала в бой живой силы, за время полномасштабной войны она так и не достигла своей главной цели.

Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"рф сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры рф, которые обеспечивают оккупационные власти на наших территориях", — сказал он.

Вадим Скибицкий подчеркнул, что уже полтора года прошло с начала полномасштабной войны, а россия так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.

"Потом были другие стратегические цели. В первую очередь — полная оккупация Луганской и Донецкой областей. И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия рф проводит по сути на двух направлениях – Купянск-Лиман, и это Марьинка-Донецк, для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой области", — подчеркнул замначальника ГУР.

По его словам, это мощный контингент, который насчитывает большое количество танков, артсистем, РСЗО, бронемашин, а также ракетных систем.

Также Скибицкий добавил, что сейчас в войну против Украины вовлечено все государство. Только за последние три месяца страна-агрессор мобилизовала 310 тысяч человек.

"Это подразумевает вооруженные силы, силовые структуры, это мощные меры по мобилизации. Просто так за три месяца они мобилизовали 310 тысяч военнослужащих, которые "влились" в вооруженные силы", — сказал он.

Россияне пытаются нарастить усилия по производству вооружения. Выпуск такой продукции, которая применяется для военных целей, необходимо нейтрализовать, чтобы прекратить российские атаки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как будет проходить контрнаступление зимой.