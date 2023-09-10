В Украине возьмутся за Reuters: что натворило именитое агентство

В Воздушных силах призывают не делать этого

Именитое западное агентство опубликовало подробные фото очередной массированной атаки на Киев. Теперь его проверят правоохранители.

Речь идет об агентстве Reuters. Об это сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии телеканалу "Мы Украина".

Как отметили журналисты, в публикации Reuters можно было увидеть довольно подробную работу украинской ПВО "прямо вылет снарядов из соответствующих установок". Теперь эти фото разлетелись по Tegram-каналам. В ответ на это Игнат заявил, что теперь на агенство ждет проверка.

"Если там есть нарушение, то есть соответствующие службы, которые установят, есть ли там чувствительная информация и на сколько она чувствительная", — отметил Игнат, добавляя, что "Мы просим с пониманием людей относится к любой информации, которая связана с обороной нашего государства. Поэтому можем только призывать делать это более аккуратно или не делать этого вообще".

Напомним, ранее мы писали о том, за какой контент можно попасть в тюрьму во время войны, и почему эти правила работают не для всех. Невыполнение этих требований карается лишением свободы сроком от 3 до 12 лет, в зависимости от обстоятельств, мотивов и тяжести последствий совершенного преступления.