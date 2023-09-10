Ночная атака на Киев не прошла без разрушений: "Телеграф" показал последствия (фото)

К сожалению, и в области, и в городе есть пострадавшие

В ночь на 10 сентября российские оккупанты массированно атаковали Киев своими беспилотниками. К сожалению, даже несмотря на успешную работу ПВО обломки вражеских летательных аппаратов смогли причинить немалый ущерб столице и области.

В одном из таких мест побывал и фотокорреспондент "Телеграфа". Он показал масштабы ущерба от очередного российского террористического акта.

Напомним, что по информации главы КМВА Сергея Попко, силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА. Власти столицы зафиксировали падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах города. Кроме того, в Киевской области было повреждено более 8 жилых домов. К сожалению, и в области, и в городе есть пострадавшие.

Наш фотокорреспондент побывал на месте падений обломков у одного из высших учебных заведений города. Само здание получило немалые повреждения, а территория вокруг него оказалась усеяна деталями вражеского БПЛА.

Из-за взрывной волны в институте посыпались окна на многих этажах. Крошкой из них засыпало весь периметр здания.

Пострадали также и здания возле учебного заведения.

Насколько опасными могут быть уже даже обезвреженные вражеские дроны можно понять по их обломкам. По всей округе сейчас можно найти металлические детали различного размера и формы.

Напомним, ранее мы писали о том, что именитое западное агентство опубликовало подробные фото очередной массированной атаки на Киев. Теперь его проверят правоохранители.