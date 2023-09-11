"Они физически не могут": Буданов обнадежил заявлением по войне в Украине

У захватчиков ничего не выходит со стратегией, но в плане тактики есть положительные сдвиги

Полномасштабная война в Украине не будет слишком затяжной и на это влияют сразу несколько факторов, в том числе и неспособность россии вести длительные боевые действия.

Такое мнение выразил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в ходе обсуждения на "Ялтинской Европейской Стратегии".

"Я не разделяю мнение, что это будет долговременная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, в первую очередь по противнику. Они физически не смогут вести долговременные действия" — ответил он на вопрос собеседников.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что профессиональная армия страны-агрессора в общем смысле закончилась еще прошлой осенью. К тому же у противника ничего не выходит со стратегией. Однако в тактике есть положительные для оккупантов сдвиги.

"А вот с тактикой положительные для них сдвиги – к сожалению, это надо признать – они есть. К примеру, они начали массово использовать дроны", — отметил глава ГУР.

Также он добавил, что полноценная продолжающаяся конвенционная война не пошла на пользу кремлевскому режиму. Сейчас он уже не такой мощный, но в то же время это все еще непреодолимый враг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что полномасштабная война может закончиться до конца 2023 года. На это будут влиять несколько факторов.