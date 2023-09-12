Правильный сигнал в эфире: как украинские военные кошмарили россиян после 24 февраля

Эффект от такого способа всегда был положительным

В первые дни полномасштабной войны, когда российские оккупанты летали в районе Киева, наши защитники придумали способ, как незаметно и эффективно кошмарить их, не давай выполнять их цели.

Об этом рассказал полковник Иван Павленко в интервью "Украинской правде". По его словам, когда военные обнаруживали связь противника, то осуществили радиоподавление. Однако иногда это происходило не совсем обычным способом.

Павленко подчеркнул, что главным подтверждением того, что радиоподавление было успешным, это тот факт, что противник начинает перестраиваться на другие частоты. И с этой задачей украинские воины справлялись на отлично.

"В первые дни войны, когда "орки" летали в районе Киева, мы использовали радиостанции для того, чтобы осуществлять радиоподавление управления авиации противника. Ребята тогда записали похоронный марш, раздававшийся в эфире у россиян. Я вам говорю, они тогда меняли частоты мгновенно. 10 секунд – смена. Положительный эффект сразу", — рассказал полковник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что полномасштабная война может завершиться уже до конца 2023 года. Он назвал факторы, которые будут на это влиять.