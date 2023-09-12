"В 2014-м из-за этого было много потерь": в ВСУ назвали серьезную угрозу в зоне боевых действий

У российских захватчиков есть система, которая создает обманную базовую станцию

В зоне боевых действий любое неправильно выполненное действие может поставить безопасность защитников под угрозу. В том числе и использование телефона. На позициях ближе к "нулю" военные всегда просят переводить смартфон в авиарежим.

Об этом рассказал полковник Иван Павленко в интервью "Украинской правде". По его словам, у российских оккупантов есть система "Леер 3", которая создает обманную базовую станцию. Она может на какой-то территории обнаруживать телефоны и отправлять сообщения.

"Она не может послушать ваш разговор, но может определить местоположение телефона. Большая угроза – это скопление телефонов. Мы понимаем, что на территории ведения боевых действий никаких скоплений других людей, кроме военных, не бывает. То есть это однозначно военные", — сказал он.

Полковник добавил, что по этой причине телефоны обязательно необходимо отключать, чтобы враг не имел возможности отследить и вычислить позиции.

"Кстати, в 2014 году у нас было много потерь именно из-за использования мобильных телефонов в зоне боевых действий. Это серьезная угроза", — подытожил Иван Павленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как мобильный телефон спас жизнь украинскому военному. Во время очередного обстрела устройство остановило пулю или обломок, благодаря чему воин не пострадал.