"Вот это запросы": офицер ВСУ ошарашил власти просьбой, украинцы негодуют (видео)

Украинское военное руководство "не успевает" отслеживать закупки

В Украине командир одной из воинских частей заакомандовал себе бронированный Mercedes. Соответствующий запрос получила Одесская ОВА.

Так, во время брифинга председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что украинское военное руководство "не успевает" отслеживать, что закупается и поставляется для бойцов. По его словам, этот вопрос встал, когда к нему из тыла пришло согласование покупки бронированной иномарки.

"Я спросил, а зачем там где-то в тылу кому-то Mercedes, какому-то там командиру воинской части. У командующего его нет, а у него есть", — говорит Кипер.

Он отметил, что после данного случая в ОВА взялись за вопрос закупок для военных и теперь системно по нему работают.

"Мы этот вопрос подняли. О том, что вообще там происходит", — рассказывает чиновник

Рассказ Кипера изрядно возмутил простых украинцев, которые принялись высказывать свое недовольство в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье полковник ГСЧС отгрохал виллу, продавая топливо для эвакуации.