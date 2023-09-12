Лица, обожженные войной: как украинские бойцы тренируются на Востоке (репортаж)

ВСУ продолжают героически защищаться и давать отпор врагу.

На 566-й день полномасштабной войны украинские военные продолжают героически защищать родную землю и отбивать вражеские атаки. На Купянском направлении обстрелы со стороны российских войск продолжаются, россияне не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

После того, как ВСУ освободили Харьковщину, враг снова пытается наступать и перекидает на Лимано-Купянское направление резервы.

Оккупанты пытаются продвигаться, однако украинские защитники их сдерживают.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Востоке и показал, как тренируются наши бойцы.

На фото — военные 42 бригады, которые дислоцируются в Харьковской области. Они умело организовывают свою работу и ответственно выполняют боевые задания.

На их лицах, обожженных войной, усталость и решительность. Бойцы, несмотря на усталость, сохраняют оптимизм и улыбаются.

С улыбкой на лице...

Украинские военные готовятся к встрече с врагом

Каждый занимается своим делом

ВСУ

У каждого своя задача

Все бойцы работают слаженно и организованно

Танк ВСУ

Фото: Ян Доброносов

Отметим, что украинские бойцы впервые после освобождения Харьковской области подняли флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя. Они находятся прямо на границе с россией.

Кроме того, бойцы ВСУ продолжают продвижение на юге Украины. Сейчас наши воины закрепляются на новых позициях к югу от Роботиного и к западу от Вербового.