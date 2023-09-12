кремль раздает земли своим "героям" в Крыму: зачем это делается и как реагируют местные

Бесплатная земля представляет собой участок в среднем от 4 до 20 соток

Российским оккупантам, которые вернулись с войны в Украине, кремль уже раздает или собирается раздавать тысячи бесплатных земельных участков. Раздавать землю своим прихлебателям оккупанты будут и на временно оккупированных территориях, а именно в Крыму. Местные недовольны.

Так, по данным российского издания "Верстка", российские регионы, а также аннексированные Крым и Севастополь, подготовили тысячи земельных участков для ветеранов захватнической войны в Украине. Как говорят источники журналистов, близкие к московским властям, новая инициатива, несмотря на наличие существующих норм, нужна чиновникам для дополнительной рекламы службы в армии. Собеседники утверждают, что она нацелена не только на уже воюющих солдат, но и на привлечение в армию большего числа людей.

Согласно тексту новых российских законопроектов, бесплатная земля представляет собой участок в среднем от 4 до 20 соток, предназначенный для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

В оккупированном Крыму и Севастополе "власти" уже начали выделять землю — заготовили как минимум 4228 участков. Не менее 743 человек уже получили сертификаты и документы на участки. Так, в Крыму земли решили выдавать в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. К слову, журналисты "Радио Свобода" отмечали, что часть этих земель не приспособлена для жизни: это бескрайняя степь без деревьев и кустарников, с каменистой или солончаковой почвой, без водопровода и канализации.

Исходя из всего вышесказанного некоторые жители уже беспокоятся из-за нового соседства.

"Вроде жить тут будут местные, крымчане, но всё равно неприятно, — говорит житель посёлка Черноморское, чья земля находится рядом с землёй, выделенной для оккупантов. — Вокруг, получается, будут одни ветераны. Вдруг будут "белочку" ловить, мешать всем. Пишут же постоянно, что боец там вернулся с "СВО" и гранату взорвал пьяный, или застрелил кого-то. Туристы не поедут сюда, если рядом буквально "посёлок военных".

Отмечается, что мирные крымчане, которые уже давно претендовали на бесплатные земли, так и не дождались своих участков, а вот захватчики свое получают.

Напомним, как ранее мы писали, в россии сейчас заманивают в армию не только земельными участками, а и верой. Так, например, глава РПЦ патриарх кирилл призвал россиян идти на войну против Украины, чтобы "защищать отечество". Все это звучит на фоне информации о том, что рф планирует новую волну масштабной мобилизации.