Взорвали застолье и не только: дроны ГУР налетели на оккупантов в Энергодаре (видео)

Мирное население не пострадало

Украинские разведчики совместно с партизанами нанесли очередной удар по россиянам в Энергодаре. На этот раз наш боевой дрон прилете прямо на праздник к оккупантам.

Так, по информации ГУР, одна из атак дронами была совершена на здание, где захватчики собрались отмечать "день подразделений по вопросам миграции системы МВД рф". Этот дом также используется россиянами как "отдел паспортизации". Отмечается, что взрывоопасный подарок был доставлен прямо во время застолья.

"В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей скорой помощи", — говорится в сообщении.

Кроме того практически одновременно был поражен радиокумуникационный пункт связи окупантов, который находился на техническом этаже 14-этажного здания. Также "подарок" получили офицеры оккупационной армии, "которые разместились в двух "отжатых" коттеджах на окраине города".

"Число раненых и погибших оккупантов уточняется. Мирное население не пострадало", — отмечают разведчики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Энергодаре взорвали глав оккупационной "полиции".