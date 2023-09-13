Падение бомбардировщика Су-24 в россии: стало известно, что с пилотами
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Су-24 пропал с радаров во время тренировки
Россияне до сих пор не могут найти своих пилотов, которые пропали в результате крушения бомбардировщика Су-25 вечером 12 сентября. Их поиски продолжаются.
Впрочем, согласно предварительным данным популярного российского Telegram-канала Mash, оба члена экипажа погибли. Утверждается, что они не успели катапультироваться.
"46-летний командир Сергей А. и 34-летний штурман Руслан А. Их поиски продолжаются до сих пор", — говорится в сообщении.
Информацию о гибели пилотов подтверждают и российские тематические паблики.
Напомним, что данный Су-24 пропал с радаров вечером 12 сентября. Он выполнял учебный полет, но, как оказалось позже, разбился. Самолет упал в Калачевском районе Волгоградской области в 5 километрах от хутора Ложки.
Ранее мы писали о том, что в Азовском море рухнул российский боевой вертолет Ка-52 "Алигатор". Причиной крушения якобы стали "сложные метеоусловия — в этот момент в акватории Азовского моря был сильный туман.
Также мы сообщали о том, что в Челябинской области упал вертолет Ми-8 ФСБ рф с тремя членами экипажа на борту. Все они погибли. Предварительная причина крушения — отказ техники.