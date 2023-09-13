В украинском обществе разгорелся скандал

В Киеве со Стены Памяти павших Защитников Украины, у которой возлагали цветы, в том числе, и почетные гости Украины, неизвестные посрывали фотографии воинов. В украинском обществе разгорелся скандал.

Информацию об этом сообщил глава международной ассоциации исследователей фортификации "Цитадель" Павел Нетесов, который является составителем указанного мемориального комплекса. Он показал видео, которое демонстрирует, что часть из фотографий защитников со Стены Памяти на Михайловской площади куда-то пропали. На их месте повесили табличку, которая сообщает о "реконструкции". При этом, отмечает Нетесов, сам он, несмотря на статус составителя, ни о какой "реконструкции" не знает.

"Кто-то там решил оборвать все фотографии и повесили какие-то объявления о реконструкции. Я вам скажу, как главный составитель этой Стены, я об это ничего не знаю… Мы этого объявления не вешали…Люди приходят и вешают эти фотографии, а какая-то падла их срывает… Будем защищать нашу Стену", — говорит он.

Украинцы на данное событие отреагировали крайне негативно.

Уже после видеообращения Нетесова у Стены собрались активисты, которые своими силами восстановили её.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве решили "освежить" мемориал Небесной сотни, но сделали только хуже.