В ВСУ назвали цену "Шахедов", запущенных по Украине: хватило бы на сотни тысяч пенсий

Шесть беспилотников "Шахед" в среднем обходятся россии в 280 тыс долл

С начала полномасштабного вторжения россии оккупанты запустили по украинским городам и селам уже более 2000 иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". Первый из них силы воздушной обороны сбил ровно год назад.

На закупку дронов для атак по нашей стране в кремле уже потратили до 100 миллионов долларов. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

Этих денег хватило бы на выплаты пенсий для полумиллиона российских пенсионеров. "Суммарная стоимость этих камикадзе составила, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов. Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян", – говорится в сообщении.

В ВСУ также подсчитали, что в среднем за этот год российские оккупанты запускали по Украине 5,5 "шахедов" в день.

Россияне не перестают атаковать Украину. Напомним, что в ночь на среду, 13 сентября, российские террористы ударили по югу области. Оккупанты снова запустили несколько групп "шахедов" по Измаильскому району. Всего было зафиксировано пуски 44 беспилотников. В результате атаки три человека находятся в тяжелом состоянии. Еще трое — получили ранения средней тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу. Им оказана вся необходимая помощь.