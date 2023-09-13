Перевод экономики на военные рельсы - вопрос времени: какие затраты урежут в первую очередь

Украина должна быть готова к любому сценарию, в том числе и к продолжительной войне

В Украине перевод экономики на военные рельсы рано или поздно произойдет, а то, как будут проходить эти изменения — внезапно или плавно, будет зависеть от поддержки Запада.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал экономист, профессор политологии Алексей Буряченко. По его словам, благодаря большой территории, немалому количеству населения, а также технологической экономике, Украина смогла выстоять первый и самый сложный год полномасштабной войны. При организации правильного подхода наша страна сможет продолжать и дальше в таком духе.

"Да, часть регионов стали прифронтовыми, бизнес и экономическое развитие там остановились. При этом западная часть Украины наоборот показала прирост ВВП на 3% за последние полтора года. Это стало возможным из-за притока граждан из других областей и релокации бизнеса. Эта компенсаторика дает нам возможность в определенной степени перекрывать потери и не давать экономике критически просесть", — сказал он.

Буряченко считает, что как бы чиновники не тормозили процесс перевода экономики на военные рельсы, это всего лишь вопрос времени. Украина должна быть готова к любому сценарию, в том числе и к продолжительной войне. В первую очередь стране необходимо рассчитывать на собственные силы.

То, насколько резко произойдут эти изменения, зависит от поддержки Запада. То есть, если объемы помощи нашей стране не будут идти на спад, правительство сможет сделать переход плавным, в другом случае это может произойти внезапно.

Экономист объяснил, что под понятием "милитаризованная экономика" подразумевается максимально возможное сокращение расходов из государственного и местных бюджетов на отрасли, которые связаны с обороной.

"Урезать будут затраты на подготовку к отопительному сезону, латание дыр на дорогах, ремонт зданий и другие нужды, не соответствующие военным приоритетам. Кроме того, нам необходимо налаживать собственное производство боеприпасов и вооружения или искать собственные средства на закупку западных образцов, а также учиться самостоятельно его обслуживать. Сначала месяцами ждать поставок от партнеров, а затем гнать технику в Германию на ремонт – это роскошь, которую мы не можем себе позволить, ведь в это время на фронте будет острая потребность в технике", — сказал "Телеграфу" собеседник.

Алексей Буряченко добавил, что для оптимизации этих процессов нужны большие средства, аккумулировать которые можно, только просмотрев экономическую политику.

Полный текст о нюансах перехода на милитаризированную экономику читайте в материале "Телеграфа": Полцарства на оборону: почему Зеленский заговорил о "закручивании гаек" в экономике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский сказал, что Украине следует быть готовой к длительной войне, хотя в экономическом плане страна-агрессор не сможет ее выдержать.