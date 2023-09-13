Удачный день: ВСУ уничтожили российский катер, подробности

Катер этого типа стал вторым уничтоженным в сентябре

Всего за один день Вооруженным силам Украины удалось нанести большой урон по оккупантам, после успешного поражения десантного корабля в Севастополе, стало известно, что воины уничтожили российский катер типа КС-701 "Тунец.

Информацию об этом опубликовали в среду, 13 сентября, в Telegram-канале Военно-морских сил ВС Украины. Подробностей данного происшествия пока не сообщили.

"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 3 сентября украинские военные также уничтожили КС-701 "Тунец" в северо-западной части Черного моря, когда российские оккупанты попытались высадиться. Тогда, по словам защитников, шесть захватчиков было ликвидировано и еще двое получили различные травмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе случились взрывы. Россияне поспешили сообщить, что атака якобы производилась десятью крылатыми ракетами, семь из которых были сбиты. Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в результате происшествия в Севастополе был поражен российский десантный корабль и вражеская подлодка. Вскоре в социальных сетях россияне начали настоящую истерику из-за произошедшего и потребовали в своей традиционной манере "бить по Киеву".