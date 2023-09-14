Осталось немного: в Италии дали прогноз о сроках завершения войны в Украине

Италия выступает за решение конфликта путем переговоров

Контрнаступление ВСУ не оказалось простым. Несмотря на это, в Европе надеются на достаточно скорое завершение войны в Украине.

Об этом в комментарии La Repubblica во время визита в Лондон заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он выразил надежду на то, что конфликт будет решен дипломатическим путем.

По словам Крозетто, это должно произойти в достаточно короткие сроки — уже до конца весны 2024 года.

"Я надеюсь, что решение будет найдено в течение следующих семи или восьми месяцев… Контрнаступление — это не прогулка по парку, о чем всем было известно. Это далеко не так. Обе стороны несут большие потери", — отметил он.

Итальянский министр выразил надежду, что переговоры между Украиной и россией все же начнутся, но начаться они должны с прекращения огня.

"Главное условие для переговоров, чтобы россия прекратила бомбить Украину хотя бы на один день. С нашей точки зрения, конечной целью любых гипотетических переговоров остается восстановление международной законности", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ имеют успехи в контрнаступлении на Южном направлении.