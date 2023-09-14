россияне едва не сбили британский самолет: стали известны резонансные подробности

Это был промах, а не неисправность

В прошлом году российские военные летчики умышленно едва не сбили самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании в небе на Черным морем. Британцы приняли российскую версию о "технических неполадках", однако журналисты выяснили новые подробности инцидента.

Об этом сообщает издание BBC, ссылаясь на три источника в оборонных кругах Запада. По их данным инцидент произошел 29 сентября 2022 года. И происходило все на самом деле так:

В этот день самолет королевских ВВС RC-135 Rivet Joint с экипажем до 30 человек выполнял миссию наблюдения над Черным морем в международном воздушном пространстве. В какой-то момент с ними вступили "во взаимодействие" пилоты двух российских истребителе Су-27. А когда россияне приблизились к британскому борту, то получили сообщение от диспетчера наземной станции, которое звучало как "У вас есть цель". Эту неоднозначную реплику один из российских пилотов воспринял как разрешение выпустить ракеты.

Как отметили источники, такие вольные формулировки свидетельствуют о "высокой степени непрофессионализма фигурантов этого инцидента. Напротив, пилоты НАТО используют очень точные формулировки, когда запрашивают и получают разрешение на стрельбу".

В материале сообщается, что российский пилот выпустил ракету класса "воздух-воздух", которая успешно стартовала, но не достигла цели.

"Это был промах, а не неисправность", — говорится в сообщении.

Одновременно с этим, согласно данным BBC, россияне начали яростно спорить между собой. Пилот второго Су-27 не думал, что ему дали разрешение на стрельбу. Он ругал своего коллегу, фактически спрашивая его, думает ли он, что делает.

Тем не менее первый пилот все же выпустил еще одну ракету.

"Вторая ракета просто упала с крыла, что говорит о том, что оружие либо неисправно, либо запуск был прерван",- узнали журналисты.

Через три недели правительство Великобритании подтвердило, что такой инцидент произошел. Официальный Лондон принял объяснения российской стороны, которая назвала все "технической неисправностью". А позже, после шумихи в сети опубликовал еще одно заявление, "которое добавило больше тумана, чем ясности". Министерство обороны заявило, что "значительная часть содержания этих отчетов (из документов) не соответствует действительности, сфальсифицирована или и то, и другое".

"Почему секретность?

Может быть несколько причин, по которым министерство обороны Великобритании не хотело раскрывать полную информацию.

Во-первых, Великобритания не хотела бы публиковать масштабы сбора разведывательной информации и подробности перехваченных сообщений.

Что еще более важно, ни одна из сторон не хотела эскалации, которая потенциально могла бы втянуть члена НАТО в военную конфронтацию с россией", — пишет BBC.

Ранее мы писали о том, что 14 марта над акваторией Черного российский истребитель Су-27 сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper.